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(Görüntülü) Kurban bayramı dönüşü Bolu'da trafik rahat

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) KURBAN Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşmasına neden olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı

25 Ağustos 2018 20:50

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) KURBAN Bayramı tatilinden dönenler TEM Otoyolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşmasına neden olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.Tatilciler, 9 günlük bayram tatilinin son gününde oluşabilecek yoğunluğa yakalanmamak için dün yola çıkmaya başladı. TEM\'in Bolu kesiminde İstanbul yönünde dün başlayan yoğunluk, bugün daha hafif bir şekilde devam etti. Özellikle otoyolun Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde yoğunluk oluştu. Akıcı yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli çıkışında da devam etti. Tatilin son gününde sürücüler TEM\'in Bolu kesiminde sıkıntı ile karşılaşmadan yola devam etti.

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