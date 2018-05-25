(Görüntülü) Kurbağalıdere'ye balıklar hızla geri dönüyor -1

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de yaşayanların bir dönem kabusu olan Kurbağalıdere yeniden canlanıyor. Balıklar hızla geri döndü, dere kenarları yosun tutmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 yıldır devam eden ve son 1 yıldır hızlandırılan ıslah çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Derenin koyu rengi ve kötü kokusundan eser kalmadı. Şimdilerde başta kefal olmak üzere birçok balık türüne ev sahipliği yapan dere ve çevresinde yaşam yeniden başladı. Kurbağalıdere\'de teknesi de bulunan Haldun Akkuş, “Şu anda balık mevcut. Artık kefal balığı çıkıyor burada. Canlı yaşamı başladı. Teknelerin altı kekamoz denilen midye tutmaya başladı. Kurbağalıderemiz artık bir cennete dönüyor\" dedi.





VATANDAŞ ÇALIŞMALARDAN MEMNUN



Semt sakinlerinden Kemal Kansu ise, \"Daha önce burada bu kadar rahat yürüyemiyorduk. Çok kötü koku vardı. Şimdi o koku kayboldu. Balıkları da gördük. Ara ara geliyorlar\" dedi. Yaklaşık 40 yıldır Kadıköy\'de yaşadığını belirten Ruhi Gürsoy da, \"Buranın eski hali çok kötüydü. Şu anki görünüm eskiye nazaran çok iyi. Bana göre çalışmalar çok güzel. Bitince daha da güzel olacak\" diye konuştu.





ÇALIŞMALAR ESNAFIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ



Islah çalışmaları, dere çevresindeki işletmelerin de yüzünü güldürdü. Kötü kokunun giderilmesi ile işlerin yoğunlaştığını belirten Ferzande Barış, “Daha önce insanlar buraya değil gelip oturması, yürümüyorlardı bile. Çalışmaların hızlanmasıyla son 1 yılda artık insanlar buraya yavaş yavaş geliyor\" ifadelerini kullandı.





TOPLAM UZUNLUĞU 67 KİLOMETREYİ BULUYOR



Ana kolu 10 kilometre uzunluğunda olan Kurbağalıdere, kolları ile birlikte 67 kilometreyi buluyor. 4 bin 600 hektarlık geniş bir havzanın suyunu Marmara Denizi\'ne taşıyor. İBB, 2010 yılında başlayan dere ıslah çalışmasını büyük oranda tamamladı. Denizdeki oksijen miktarını artırmak amacıyla denizden bin 700 metre ileriye 600 santimetre çapında su hattı çekilecek. Durgun günlerde oksijen miktarı bu sistemle, denizden su alınıp dereye deşarj edilerek artırılacak. Böylece, canlı hayatı korunacak. Ayrıca İSKİ\'nin, Göztepe Köprüsü\'nden yukarıda kalan bölümündeki kolektör çalışmalarının çok büyük bir bölümü de tamamlandı. Islah çalışması kapsamında, derenin Yoğurtçu Parkı\'ndaki kısmı ve çevresi yeşillendirilecek, bisiklet yolları yapılacak.



Söz konusu çalışmaların Nisan 2019\'da tamamlanması bekleniyor.



