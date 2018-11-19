(Görüntülü) Kura Nehri buz tuttu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'ın Göle İlçesi\'nden doğan Kura Nehri, geceleri hava sıcaklığının, sıfırın altında 10.4 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi\'ne dökülen Kura Nehri\'nin yüzeyi buz tuttu. Kura Nehri\'nin bu yıl geç donduğunu söyleyen çevre sakinleri, buzun kalınlığının 4-5 santim olduğunu, bunun önümüzdeki günlerde 20-30 santimi bulacağını söyledi. Ardahan merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16.5 derece ile Yanlızçam Kayak Merkezi\'nde ölçülürken, Göle ilçesinde sıfırın altında 15.6, Damal ilçesinde sıfırın altında 12.5, Çıldır ilçesinde sıfırın altında 10, Hanak ilçesinde sıfırın altında 9.7 ve Posof ilçesinde sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.