(Görüntülü) Kumluca'da eş zamanlı çalılık ve orman yangını

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde iki noktada eş zamanlı yangın çıktı. Ot ve çalılık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülürken, ormanlık alandaki yangına ise havadan müdahale edildi. Kumluca\'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin içindeki ot ve çalılık alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler ve Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri karadan, 2 helikopter de havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin etkili çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Aynı saatlerde Mavikent Mahallesi Ertaş yolu üzerindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Kara ulaşımının olmadığı dağlık alandaki yangına sadece helikopterlerle müdahale edilerek söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.