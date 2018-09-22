(Görüntülü) Kültür Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'de tarihi mekânları gezdi

Nezir GÜNEŞ MARDİN, (DHA) GÜNEYDOĞU Anadolu Bölge gezisine çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır\'dan sonra geldiği Mardin\'de İslam ve Hristiyanlar\'a ait inanç merkezleri ve tarihi mekânları ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Mardin\'de ilk olarak beraberindeki Vali Mustafa Yaman ve AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile birlikte Cumhuriyet Meydanı\'ndaki bir cafede kahvaltı yaptı. Daha sonra Mardin Müzesi\'ni gezen Ersoy ve beraberindekiler, burada yetkililerden bilgi aldı. Müzenin arkepark alanında bulunan çocuklarla birlikte sembolik olarak kazı çalışması yapan Ersoy, çocuklarla sikke basarak kumaşa baskı boya yaptı. Daha sonra Ulu Cami\'ye geçen Bakan Ersoy, yol güzergahındaki esnafları gezerek bir süre sohbet etti. Tarihi camide İl Müftüsü İsmail Çiçek\'ten cami hakkında bilgi alan Ersoy, buradan Süryani Cemaatine hizmet veren 3 bin yıllık Deyrulzafaran Manastırı\'na geçti. Burada Süryani Metropoliti Saliba Özmen ve Rahip Gabriel Akkurt tarafından karşılanan Ersoy, manastırdaki turistlerle ayaküstü sohbet ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Manastır hakkında Salibe Özmen\'den bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra manastırı gezdi. \'TURİZMİ 12 AYA YAYMAMIZ LAZIM\' Buradan Antik Dara kentine geçen Bakan Ersoy, burada yaptığı kısa açıklamada, Mardin\'in tarihi geçmişine dikkat çekerek, Anadolu\'nun da, Mardin\'in de inanılmaz bir değer olduğunu söyledi. Mardin\'in doğal ve arkeolojik yapısıyla paha biçilemeyeceğini belirten Ersoy, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve çevresinin geleceğinin turizm açısından çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bütün dünya ile paylaşacağız. Mardin\'de her yol dolu ve güzel ama bu doluluğu 12 aya yaymamız lazım. Bu birinci proje. İkinci projemiz de gelirleri artırmamız gerekiyor. Türkiye şu anda değerinin altına giriyor maalesef, hak ettiği değere getirmemiz lazım. Biz de buna konsantre olacağız dedi. Bakan Ersoy daha sonra Kızıltepe ilçesindeki bir düğüne katılarak Şanlıurfa\'ya geçecek.