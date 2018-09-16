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(Görüntülü) Kula'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, minibüs, çekici ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı

16 Eylül 2018 12:23

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, minibüs, çekici ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı. 

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Alparslan Türkeş Kavşağı\'nda meydana geldi. İzmir\'den Uşak yönüne giden İbrahim Kalay (26) yönetimindeki 44 S 1059 plakalı minibüs, kavşakta Ahmet Gülmez (43) yönetimindeki 45 RA 5810 plakalı çekiciye çarptı. Savrulan çekici, Döne Karatepeli (53) yönetimindeki elektrikli bisikleti yol kenarındaki bariyerlere sıkıştırdı. Kazada, Döne Karatepeli ile minibüsteki Elif Naz Kalay (3), Irmak Kalay (11), Yıldız Soğancı (51), Adem Kalay (14), Sümeyye Kalay (21), Azize Kalay (36) ve Zeynep Karagöz (28) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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