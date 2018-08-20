(Görüntülü) Küçüklere Kırmızı düdük büyüklere bayram şekeri

Burak Alper KUŞ YATAĞAN (Muğla), (DHA) MUĞLA\'ya Kurban Bayramı tatillerini geçirmek için gelenler, polis kontrol noktasında Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek tarafından karşılandı. Çiçek, büyüklerin bayramlarını kutlayarak şeker ikram etti, küçüklere de Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük projesi kapsamında kırmızı düdük verdi. Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak yeri Muğla\'ya gelen tatilcileri, polis kontrol noktasında karşılayarak bayramlarını kutladı. Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla-Aydın Karayolu Çırpıovası Mevkisi\'nde gerçekleştirilen yol kontrolünde, sürücülere ve araçlardaki yolculara bir yandan şeker ikramı yapılırken bir yandan da trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Kaymakam Çiçek, araçlardaki yetişkinlerin bayramını kutlayarak şekeri ikram ederken küçüklere de Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük projesi kapsamında kırmızı düdük verdi. Çiçek, bayram tatillerini geçirmek için Muğla\'yı tercih eden vatandaşlara teşekkür ederek, Muğla\'dan mutlu bir şekilde ayrılmalarını diledi. Muğla il sınırının girişindeki yol kontrol noktasında ceza yerine Kaymakam tarafından karşılanma, bayramlaşma ve şeker ikramı için durdurulan araçların sürücüleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kaymakam Hayrettin Çiçek, bayram arifesinde Aydın-Muğla Karayolu\'nda yoğunluk yaşandığını belirterek, Bayram öncesi ve bayram süresinde alınacak trafik tedbirleriyle alakalı denetim ve asayiş hizmetlerine nezaket etmek için buradayız. Aynı zamanda bu yıl İçişleri Bakanlığı\'nın uyguladığı \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında çocuklarımıza kırmızı düdük dağıtıldı. Çocuklarımız, anne ve babaları trafiğe aykırı hareket ettiği zaman anne ve babalarını bu düdükle uyaracaklar. Belki bu itibarla da inşallah bu sene yollarımızda trafik kazası yaşamayacağız. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, görevli personellerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum diye konuştu.