(Görüntülü) Küçükkuyu'dan Midilli Adası'na feribot seferi

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi\'nde Gümrük Kapısı açılışı ve Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gerçekleştirilecek seferler için tören düzenlendi. Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesine, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek, Küçükkuyu-Midilli Adası feribot seferleri için Gümrük Kapısı kuruldu. Hem Gümrük Kapısı\'nın açılışı, hem de yarın sabahtan itibaren Midilli Adası\'nın Petra kentine başlayacak seferler için beldede tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Erkan Aygören ile Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve çok sayıda davetli katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan törende yaptığı konuşmada, Çanakkale\'nin bir marka kent olduğunu ve bu değerin her geçen gün yeni özellikler ile farklı bir boyuta taşındığını söyledi. Küçükkuyu Gümrük Kapısı ve Küçükkuyu-Midilli Adası seferlerinin de bölgeye artı bir değer katacağını belirten Turan, \"Bu gümrük kapısıyla beraber adeta Ege\'nin bir barış denizi olmasını, bir ekonomik gelişim modeli ortaya koymasını, aynı şekilde bu insanların hem Midilli hem Küçükkuyu\'daki esnafa, otelciye katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Gümrük Kapısı, Küçükkuyu\'ya, marka değerine bir ilmik daha atacak. Küçükkuyu\'dan gemilere binen misafirlerimiz çok daha kolay ulaşımla direk Petra\'ya gidecek. Bunun turizm potansiyelini yukarıya çekeceğini düşünüyoruz\" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert ise Türk denizciliğin son 15 yıllık sürede çok önemli mesafeler aldığını belirterek, \"Limanlarımızda yerleştirilen yük miktarı 190 milyon tondan 471 milyon tona çıktı. Türk sahipli filomuz 8,9 milyon DWT\'den 28.6 DTW milyon tona çıktı. Ro Ro\'da 220 bin araç taşırken 542 bin araca ulaştık. 37 tersanemiz 78 tersaneye ulaştı. Denizcilik ekonomisinin çok önemli bir parçası olan ve bölgemizide çok ilgilendiren deniz turizminde, 2 bin civarında ticari yatımız yaklaşık günlük 20 bin denizde yatak kapasitesine ulaştı\" diye konuşu. Törene katılan Petra Belediye Başkanı Antonis Kelayditis de, \"Midilli Adası doğası, kültürü, geleneksel köyleri, misafirperver insanları, yemekleri, zeytinyağı meşhur adadır. Hem Türk hem yabancı turistler için çok ilgi çekici bir adadır\" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Küçükkuyu Gümrük Kapısının açılışı yapıldı. Midilli Adası\'nın Petra kentine sefer yapacak olan feribot ile davetliler için sembolik bir tur düzenlendi. Küçükkuyu\'dan Midilli Adası\'nın Petra kentine ilk feribot seferinin ise yarın sabah 08.30\'da gerçekleştirileceği belirtildi.