(Görüntülü) Küçükçekmece'de kargo aracının içinde şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Murat SOLAK/ Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE\'de bir kargo şirketine gelen şüpheli sandık polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu sandıktan kaçak sigara çıktı.



Olay, sabah saatlerinde Beşyol Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan bir kargo şirketinde meydana geldi. İddialara göre kargoya gelen isimsiz sandıktan şüphelenen kargo görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesi sonucunda uzman ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, polis köpeğiyle beraber şüpheli sandıkta inceleme yaptı. Ekiplerin levye ile açtığı sandık içerisinde kaçak sigara bulundu. Kimden gönderildiği bilinmeyen minibüs içerisindeki sandıklar detaylı incelenme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Minibüsün gitmesiyle beraber sokak yeniden trafiğe açıldı.





\"BOMBA ÇIKMADI, SİGARA ÇIKTI\"



Olaya yakın yerde dükkanı bulunan Nevzat Doğangün, \"Sabah dükkanımı açtığımda, kargoda şüpheli paket var dediler. Polisleri çağırdık. Ekipler geldiler baktılar. Daha sonra kapattılar her yeri. Arkadaşlar biraz panik yaşadı bu arada. Herkes dükkanını boşalttı. Kendi dükkanımda kepenklerin anahtarı yoktu mecbur içeride kaldık. Bomba imha ekipleri geldi, köpekleriyle beraber arabanın içine girdiler. Ama bomba çıkmadı, sigara çıktı \"dedi.