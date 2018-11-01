(Görüntülü) Küçük Erdem, organlarıyla 4 kişiye can verdi

Erol AKKIR, Berkay KUNT ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da bisikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen Erdem Bayram\'ın (10) bağışlanan organları, 4 kişiyi hayata bağladı. Futbol tutkunu oğlundan geri kalan parçalanmış bisikletini yanında ayırmayan Nizamettin Bayram, Oğlumun organları toprak olmasın can olsun diyerek bağışladık dedi. Kepez ilçesi Baraj Mahallesi\'nde oturan Baraj Ortaokulu 5\'inci sınıf öğrencisi Erdem Bayram, 23 Ekim Salı günü saat 18.30 sıralarında bisikletiyle Turgut Özal Caddesi\'nde gezmeye çıktı. Erdem Bayram\'ın kullandığı bisiklete, aynı yönde seyreden Mustafa Samet Ç.\'nin (19) kullandığı 07 AAH 092 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Erdem Bayram, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erdem Bayram, ambulansla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Erdem\'in, 26 Ekim\'de beyin ölümü gerçekleşti. ORGANLARININ BAŞKA BEDENLERDE YAŞAMASINI İSTEDİLER Hastanenin yoğun bakım servisi önünde 3 gün çocuklarından iyi haber bekleyen ev kadını Narinç (39) ve garsonluk yapan Nizamettin Bayram (40), beyin ölümünün gerçekleştiğini duyunca gözyaşı döktü. Erdem\'in organlarının başka bedenlerde yaşamasını isteyen çift, çocuklarının organlarını bağışlama kararı verdi. FUTBOL TUTKUSUYDU Hastanenin Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birimi koordinatörleriyle görüşen Bayram çifti, Erdem\'in organlarını bağışladı. Oğlunun organlarıyla 4 kişinin hayata tutunduğunu belirten Nizamettin Bayram, Artık onlar da ailemizin bir parçası oldular. Yoğun bakım önünde beklerken acı içinde organ bekleyen hastaları gördük. Anne ve babalar bizim gibi üzülüyordu. Organlar toprak olana kadar hastalara can verelim dedik. Onlar artık benim canlarım. Eşim de çok üzgün ve konuşamıyor, üzüntümüz büyük. Oğlum futbol oynamayı çok seviyordu. Vefaspor Kulübü\'nde lisanslı futbolcuydu. Kaza sırasında kullandığı bisikleti, ondan kalan hatıra olarak saklıyoruz diye konuştu. Harun adında 6 yaşında bir oğlu daha olduğunu kaydeden Nizamettin Bayram, oğluna çarparak ölümüne neden olan sürücü Mustafa Samet Ç.\'nin haşere ilaçlama firmasında çalıştığını, hakkında davacı olacaklarını da belirterek, Olaydan sonra ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Adalet istiyoruz dedi. 4 KİŞİYE HAYAT VERDİ AÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Öğretim Görevlisi Nilgün Bilal, beyin ölümü gerçekleşen Erdem Bayram\'ın kalbinin İstanbul\'da 7 yaşındaki kız çocuğuna, karaciğerinin de aynı şehirde 10 yaşındaki kız çocuğuna, böbreklerden birinin Ankara\'da 3 yaşındaki erkek çocuğa, diğerinin ise Antalya\'da 48 yaşındaki kadın hastaya nakledildiğini söyledi.