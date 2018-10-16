(Görüntülü) Kübalı eski boksör Müslüman oldu, evliliğe ilk adımı attı

Emre KOLTUK- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - KÜBALI eski boksör Erly Mayan Speck (41), yerleştiği Trabzon\'un Akçaabat ilçesinde yaşamaya başladı. Reklam şirketinin atölyesinde çalışıp, geçimini sağlayan Speck, boş vakitlerinde de çocuklara gönüllü boks eğitimi veriyor. Müslüman olan, sünnet edilen ve camide vakit namazlarını kılan Speck, Trabzonlu kız arkadaşıyla da nişanlanarak, evliliğe ilk adımı attı. Türkiye Boks Federasyonu\'nca 1996\'da Küba\'da düzenlenen etkinlikte, dönemin Boks Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Kaya Özlü ile tanışan boksör Erly Mayan Speck, sporu bıraktıktan sonra 1 yıl önce Trabzon\'a geldi. Akçaabat ilçesinde yaşamaya başlayıp, reklam şirketinin atölyesinde işçi olarak çalışan ve spor kulübünde de boks antrenörlüğü yapan Speck, mahallede çocuklara da gönüllü boks eğitimi veriyor. İslam\'ı seçen ve sünnet edilen Speck, vakit ile cuma namazlarını camide kılıyor. Speck, kentte tanıştığı Trabzonlu kız arkadaşıyla da nişanlandı. Kübalı Erly Mayan Speck, Türkiye\'yi çok sevdiğini ve hayalinin burada yaşamak olduğunu belirterek, \"Trabzon\'a geldim. Burayı çok seviyorum. Buradan gitmek istemiyorum. Karadeniz insanı çok sevecen. Bana sahip çıktılar. Herkese teşekkür ediyorum\" dedi. \'ADAY OLSA MUHTAR SEÇİLİR\' Kübalı boksörün ilçede çok sevildiğini anlatan Trabzon İl eski Boks Temsilcisi Kaya Özlü ise \"Türkiye Boks Federasyonu\'nun Küba\'da düzenlediği kampa gittiğimizde tanıştık. Kendisi Türkiye\'ye gelmeyi çok istedi. Biz de ön ayak olduk ve Türkiye\'ye geldi. Türkiye\'yi çok seviyor. Gençler, çocuklar, yaşlılar, herkes onu çok seviyor. Çocuklara ücretsiz boks dersi veriyor. Muhtarlık seçimi yaklaşıyor. Mayan, muhtarlık seçimlerine adaylığını koysa muhtar seçilir. Buraya geldikten sonra Müslüman olmaya karar verdi. Çoğu hastane sünnet etmeyi kabul etmedi. İstanbul\'dan özel hastaneden buraya doktor getirttik. Bana maliyeti bin dolar oldu; ama buna 5 bin dolar feda olsun. Kendi kendine gelir, dükkanı açar, kapatır. Yeni bir evladım, kardeşim gibi oldu\" diye konuştu. \'AKÇAABATLI MAYAN\' Erly Mayan Speck ile aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Sezer Birinci de \"Çalıştığımız iş yerinde bize yardım ediyor, boş zamanlarımızda boks dersleri veriyor. Sanki 40 yıldır birbirimizi tanıyor gibiyiz. Sünnet olmaya karar verdi. Biz de hastanede sünnet ettirdik ve burada tanıştığı kız arkadaşıyla da nişanladık. Şu an her şey yolunda gidiyor. Burada kalmaya karar verdi. Artık buralı oldu. O bizim için \'Akçaabatlı Mayan\'\" dedi.