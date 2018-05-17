(Görüntülü) Kraliçe adayları spor ve havuza doydu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Beldibi\'ndeki Rixos Sungate Otel\'de kampa giren kraliçe adayları, gün içinde futbol maçı yapıyor, havuz etkinliklerine katılıyor. Güne sabahın erken saatlerinde başlayan 28 ülke finalisti, kahvaltının ardından birlikte spor yapıyor. Otel bünyesinde düzenlenen sportif faaliyetlere katılan kraliçe adayları, iki takıma ayrılarak futbol maçı yaptı. Galip gelen takıma, nazar boncuğu şeklinde madalya verildi. Aynı gün havuzda gerçekleşen denge yarışmasında yarışan adaylar, eğlenceli saatler geçirdi. Güzeller, daha sonra otelin iskelesinde düzenlenen kokteylde dinlenip denize girdi. Miss Aura International Güzellik Yarışması organizatörü Adnan Şeker, yarışma kampını ülke temsilcileri için eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Podyum ve final gecesi eğitimlerinden arta kalan zamanlarda spor yapıp eğlence programlarına katıldıklarını belirten Şeker, \"Yarışmanın finali 21 Mayıs Pazartesi akşamı Rixos Sungate Otel\'de gerçekleşecek. Adaylar jüri karşısına çıkarak terleyecek. Büyük final öncesi Türkiye\'nin doğal ve tarihi yerlerini görmelerini istiyorum. Bu nedenle Nevşehir Kapadokya\'ya bir gezimiz olacak\" dedi.