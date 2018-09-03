(Görüntülü) Kraliçe adayları, kampa girdi

İbrahim LALELİ- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da Tanıtım Production tarafından bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması\'nın 12 finalisti, Belek\'te kampa girdi. \'Akdeniz Güzelini Arıyor\' sloganıyla düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması finalistleri, Innvista Hotel\'s Belek\'te dans ve koreografi hocalarının gözetiminde final gecesine hazırlanıyor. Kendilerine ayrılan prova salonunda zarafet, yürüyüş, dans, modellik, diksiyon ve koreografi eğitimi alan kraliçe adayları, boş zamanlarında ise havuza giriyor. Günlerinin çoğunluğunu eğitim salonunda geçiren güzeller, havuzun ve güneşin tadını çıkarmaktan da geri kalmıyor. 9 Eylül akşamı jüri karşısına çıkacak olan Kardelen Karataş, Pakize Dilara Ataseven, Ecehan Çalışkan, Yağmur İpek Kapson, Elif Aslan, Simge Kulen, Gülbin Aslan, İpek Arsu, Aylin Sevgili, Selver Mira Atagül, Hamide Güven ve İrem Mungan\', heyecanlı olduklarını söyledi. Yarışma organizasyonunu yapan Tanıtım Production Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bulut, eğitimlerin final gününe kadar devam edeceğini belirtti.