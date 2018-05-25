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(Görüntülü) Kraliçe adayları final gecesine hazır

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) Mıss Eurasia Güzellik Yarışması'nın Antalya'nın Kemer ilçesinde yarın yapılacak finali için kraliçe adayları havuz başında enerji depoladı

25 Mayıs 2018 16:05

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya), (DHA) Mıss Eurasia Güzellik Yarışması\'nın Antalya\'nın Kemer ilçesinde yarın yapılacak finali için kraliçe adayları havuz başında enerji depoladı. Antalya\'da, Rus Leonid Karatygin tarafından bu yıl 10\'uncusu düzenlenen Miss Eurasia Güzellik Yarışması\'nın finali yarın Kemer ilçesindeki Amara Dolce Vita Otel\'de yapılacak. Final gecesinde 27 ülkeden 27 finalist podyuma çıkacak. Kemer\'de kamp yapan kraliçe adayları, turizm kenti Antalya\'nın tarihi ve ören yerlerini ziyaret etti, çeşitli etkinliklere katıldı. Finalistler özellikle sıcak havası ve denizini çok beğendikleri Antalya\'da bol bol denize girdi, gittikleri her yerde fotoğraf ve video çekerek bölgenin güzelliklerini sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarında paylaştı. Final öncesi tüm hazırlıklarını yapan kraliçe adayları kamp yaptıkları otelde havuz başında dinlenerek moral depoladı. Organizatör Leonid Karatygin, Miss Eurasia Güzellik Yarışmasını 2005 yılından bu yana düzenlediklerini söyledi. Ülkelerini temsil etmek için 27 ülkeden 27 güzelin finalde podyuma çıkacağını belirten Karatygin, Herkes çok mutlu burada olduğu için. Antalya\'yı çok seviyoruz. Güzel bir final olacak dedi.

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