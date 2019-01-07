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(Görüntülü) Kozan'da uyuşturucu operasyonu

Ali GÖKDAL KOZAN,(Adana),(DHA) Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi

07 Ocak 2019 15:28

Ali GÖKDAL KOZAN,(Adana),(DHA) Adana\'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 16\'sı adliyeye sevk edildi. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu Kozan, Ceyhan ve Feke ilçeleri ile Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Zanlıların evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 16sı sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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