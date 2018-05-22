(Görüntülü) Köyüne dönen gurbetçi, kuşkonmaz üretimine başladı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesine bağlı Tutmaç köyünden Hollanda\'ya giden Hilmi Sağlam (66), 43 yıl sonra döndüğü ülkesinde kuşkonmaz üretimine başladı. Hilmi Sağlam, 1974 yılında çalışmak için Hollanda\'ya gitti. Burada çeşitli fabrikalarda çalışırken Hollandalı çiftçilerle tanıştığını belirten Hilmi Sağlam, kuşkonmaz üretimini öğrendiğini söyledi. Hollanda\'da emekli olan Hilmi Sağlam, kuşkonmaz üretimini Oltu\'daki bir dönümlük arazisinde yapmaya karar verdi. 2 yıldır kuşkonmaz üretimi yaptığını anlatan 5 çocuk babası Hilmi Sağlam, \"Emekli olduktan sonra ülkeme dönüş yaptım. Yazları memleketimde kışları Hollanda\'da geçiriyorum. Hollanda\'da öğrendiğim kuşkonmaz üretimini köyümde de yapmaya karar verdi. Kuşkonmaz çok faydalı bir bitki. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin. Özellikle Akdeniz ülkelerinde kuşkonmaz, enginar, börülce, semizotu gibi bitkiler sıkça tercih ediliyor. Kuşkonmazı üreterek satmaya başladım. Kilosunu 10 liradan Eskişehir\'de anlaştığım bir şirkete satıyorum. Herkesin bu ürünle tanışmasını istiyorum. Üretmek isteyenlere ücretsiz tohum verebilirim. Çok faydalı olduğundan herkesin ekmesini istiyorum\" dedi. Tarım sektöründen emekli olan Gürbüz Tokgöz ise Hilmi Sağlam\'ın çabasını takdir ettiğini belirterek, kuşkonmaz üretiminin yayılması için kendilerinin de kuşkonmaz üretimi yapmayı düşündüklerini aktardı. KUŞKONMAZ Kuşkonmaz Latince adı Asparagus Officinalis olan sulak, ormanlık alanlarda, kumlu ve killi topraklarda yetişebilen yeşil sarımtırak çiçekleri bulunan gövdesi, kökü ve tomurcukları kullanılan zambakgillerden olan bir bitkidir.Kuşkonmaz protein açısından zengin fakat kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini kompleksi açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz niasin, fosfor ve çok düşük sodyum açısından da zengindir. En etkileyici tarafı ise kalsiyum ve magnezyum açısından en ideal sebze olarak bilinmesidir.