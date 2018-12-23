T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Köye inen tilkinin kedilerle ekmek kapma mücadelesi

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı

23 Aralık 2018 17:42

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Yaylalar köyüne inen bir tilkinin, kedilerle ekmek kapma mücadelesi ise görüntülendi. Kaçkar Dağları eteğinde yer alan Yaylalar köyünde vatandaşlar evlerin çevresinde dolaşan bir tilki fark etti. İnsanlardan kaçmayan tilki ilgi odağı oldu. Köy sakinleri, yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığında yiyecek bulmakta güçlük çektiği için köye inen tilkiyi elleriyle besledi. Köyde dolaşan ve vatandaşların verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre yöre sakinlerinin kedileriyle ekmek kapma mücadelesi de verdi. Tilkinin kedilerle arasında geçen yiyecek kapma mücadelesi isee o anlara tanık eden köylüler tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nusret DURURYUSUFELİ Artvin DHA ARTVİN YusufeliYaylalarKaçkar DağlarıKöyKöydeTilkinin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24