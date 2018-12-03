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(Görüntülü) Köy kadınlarına kanser semineri

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde köy kadınlarına yönelik düzenlenen 'kanser tarama ve erken teşhis' semineri ilgi gördü

03 Aralık 2018 14:31

Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde köy kadınlarına yönelik düzenlenen \'kanser tarama ve erken teşhis\' semineri ilgi gördü. Kahta Kaymakamlığı, Akıncılar Belediyesi, Kahta Halk Eğitim Merkezi, Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği ile Kommagene Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa yürüttüğü; \'Kadının emeği paraya dönüşüyor\' projesi kapsamında; ayda bir kez kadınlara yönelik sağlık eğitim semineri düzenleniyor. İlki bu ay düzenlenen etkinlik olan \'Kadınlarda kanser taraması ve erken teşhis\' semineri Akıncılar Beldesi kültür merkezinde düzenlendi. Slayt gösterileri ile uzmanların anlatımlarının yer aldığı seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

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