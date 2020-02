(Görüntülü) Kovalarla taşınan su, yangını söndürmeye yetmedi

Trabzon?un Tonya ilçesinde 2 katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, ilçede itfaiye olmaması nedeniyle evlerinden kovalarla taşıdıkları suyla alevlere müdahale etti; ancak başarılı olamadı. Tonya\'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 5 saat sonra söndürüldü.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Çayıriçi Mahallesi?nde meydana geldi. Fatih Kandil?e ait evin bacası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle büyüyerek, alt katında kahvehane ve bakkal bulunan 2 katlı evi sardı. Yangın esnasında evin içerisinde bulunan Fatih Kandil?in eşi ve çocukları, komşuların yardımıyla binadan tahliye edildi. Alevleri söndürebilmek için seferber olan kişiler, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İlçede itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle çevre ilçelerden itfaiye takviyesi istendi. Yangın, Tonya\'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmesiyle yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, küle dönen ev ve alt katında yer alan işletmelerde hasar oluştu.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Vatandaşlar, Tonya?da itfaiye aracının olmamasına tepki gösterdi, her yangında başka ilçelerden yardım istemek zorunda kaldıklarından yakındı. Yangının olduğu yere gelerek incelemelerde bulunan Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, ?Tek tesellimiz bir can kaybının yaşanmamasıdır. Evde bulunan aile kısa sürede başka bir eve tahliye edildi. Fatih kardeşimizin yaralarının sarılması için elimizden gelini yapacağızö dedi.

Öte yandan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya ilçesinde geçen yıl yanarak küle dönen marangoz atölyesi sahibini ziyaretinde, ilçeye itfaiye birimi kurulacağını duyurmuştu.