(Görüntülü) Koşuşturmaktan bunalan ressam ve iş insanı, İzmir'de kahve evi açtı

Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) UZUN yıllar İstanbul\'da yaşayan, Çin\'de işletmeleri bulunan iş insanı ve ressam Tansu Özmen (46), İzmir\'de kahve evi açtı. Aynı zamanda bir sulu boya resim atölyesinin de bulunacağı kahve evinde Özmen, müşterilerine hem resimdeki hem de kahve yapmaktaki yeteneklerini sergiliyor.İzmir\'de dünyaya gelen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi\'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar İstanbul\'da, uluslararası bir deniz aşırı lojistik şirketinde (Arkas) yöneticilik yapan Tansu Özmen, Çin\'de maden işletmeciliğine başladı. Buradaki işlerini büyüten Özmen, hammaddeyi tuğla yapımında kullanılmak üzere hazır hale getiren fabrika kurdu. Özmen bu sırada, çocukluğundan beri gönül verdiği resim sanatını da bırakmadı. Sulu boya ustası olan Özmen, dünyaca ünlü sulu boya ressamlarını Türkiye\'ye getirip atölye çalışmaları düzenledi. İstanbul ve Çin arasında gidip gelmekten bunaldığını, İstanbul\'un trafiğinden ve hengamesinden kurtulmak istediğini belirten Özmen, iki hafta önce İzmir\'de yeni nesil kahve evi kurdu. Kuracağı işletmenin kendisini sanatından uzaklaştırmasını istemeyen Özmen, kahve çeşitlerinin satıldığı kahve evinin içerisine, bir de resim atölyesini ekledi. BOYALARI GÖRENLER DÜKKANIN AÇILIP AÇILMADIĞINI SORUYOR Hem resimlerini yapıp hem de müşterilerine kahvelerini servis eden Özmen, Gelen misafirlerimiz içeride bir de resim atölyesini görünce şaşırıyor ve çok güzel tepkiler veriyorlar. Bazı müşterilerimiz ben resim yaparken gelip beni izliyor. Kimisi de, tuvalleri ve boyaları görünce tadilatın bitmediğini düşünüp dükkanın açılıp açılmadığını soruyorlar dedi. Özmen, resmin kendisi için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, İstanbul\'daki hayatım beni biraz bunaltmaya başlamıştı. Ben de doğduğum kente geri geldim ve hayatımı daha iyi bir yere götüreceğini düşündüğüm bu işletmeyi kurdum diye konuştu. Birçok müşteri de, ilk defa böyle bir kahve evi gördüklerini belirtip, içerisinin bir sanatçı tarafından dizayn edildiğinin belli olduğunu söyledi.