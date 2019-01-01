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Dünya

(Görüntülü) Kosova 2019'a havai fişek gösterileriyle girdi

Enis Tabak (DHA) - Kosovalılar 2019 yılına büyük coşkuyla girdi

01 Ocak 2019 13:46

Enis Tabak (DHA) - Kosovalılar 2019 yılına büyük coşkuyla girdi. Yeni yıla büyük umutlarla giren Kosovalılar, geride kalan yılın yorgunluğunu eğlenerek atmaya çalıştı. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren\'deki Şadırvan meydanında eksi 6 derece soğukta toplanan birçok kişi, saatlerin gece yarısını gösterdiği esnada havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi. Bakan Yağcılar: 2019 yılı Kosova için tarihi bir yıl olacaktır 2019 yılına Prizren\'de ailesiyle birlikte giren Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, 2018 yılının Kosova açısından önemli bir yıl olduğunu vurguladı. Kosova ile Sırbistan arasında 2019 yılında gerçekleşecek olan müzakereler heyetinde yer alacan Yağcılar, 2019 yılının Kosova için tarihi bir yıl olacağını söyledi: “2019 yılında Kosova\'nın Sırbistan ile gerçekleştireceği müzakerelerin sonlanması beklenmektedir.” 2019 yılının Kosova\'da barış yılı olmasını diliyoruz Hava sıcaklığının eksi 6 derece olmasına rağmen Şadırvan merkezine akın eden vatandaşlar da, 2018 yılının Kosova açısından önemli bir yıl olduğunu ve 2019 yılında özellikle vizelerin kaldırılması konusunda Avrupa Birliği\'nin (AB) alacağı kararın önemli olduğunu söylediler. Prizren Belediyesi tarafından günler öncesinden merkez caddelerin süslendiği Prizren\'de Şadırvan merkezinde kurulan dev çam ağacı etrafında toplanan Kosovalılar, 2019 yılına havai fişek gösterileri eşliğinde girdi. (Fotoğraflı)

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