(Görüntülü) Kore gazisinin para ve altınlarını aldılar

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Kore gazisi 87 yaşındaki Hüseyin Atagün ve eşi 81 yaşındaki Ayşe Atagün\'ün 20 bin TL para ve bir miktar ziynet eşyası, evine yardım etme bahanesiyle gelip, kendisini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 dolandırıcı tarafından çalındı. Polis, Ayşe Atagün\'ün yatak odasındaki Kuran-ı Kerim içinde sakladığı para ve ziynet eşyalarını çalan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kore Gazisi Hüseyin Atagün\'ün Tepeköy Mahallesi\'ndeki evine, geçen 16 Aralık Pazar günü gelen 2 kişi, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, kömür ve maddi yardımda bulunacaklarını söyledi. İki şüpheli Atagün\'e yardım adı altında 100 lira verip, daha sonra ise bir kamyonun gelip, evlerine kömür indireceğini söyledi. Bu sırada şüphelilerden su içme bahanesi ile içeri giren biri, yatak odasındaki, içinde Kuran-ı Kerim bulunan çantadaki toplam 20 bin lira ile altın ziynet eşyalarını çaldı. İki şüpheli, daha sonra geldikleri plakasız otomobille ayrıldı. İki şüphelinin evden ayrılmasından sonra yatak odasındaki Kuran-ı Kerim çantasının karıştırıldığını farkeden Kore Gazisi Hüseyin Atagün, içine baktığında para ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, Atagün çiftinin verdiği eşkalden yola çıkarak iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. \"ONLAR GİTTİKTEN SONRA FARK ETTİK\" Gazi Hüseyin Atagün, yaşadıklarını şöyle anlatı: \"Bahçede oturuyordum. İki kişi geldi, \'Amca, Koreli Hüseyin\'i arıyoruz, tanıyor musun\' diye sordu. Bunun üzerine \'Benim\' dedim. Onlar da \'Kaymakamlıktan geliyoruz, para ve kömür yardımı yapacağız\' dediler. Bahçeye davet ettim, bana yardımın nasıl yapılacağını anlatmaya başladılar. Sonra içlerinden biri su isteyince eşim eve girip su vermek istedi. Fakat o sırada diğer şüpheli eve girmiş. Eşimin yatak odasında Kuran-ı Kerim\'in bulunduğu çantaya koyduğu 20 bin lira ile ziynet eşyalarını almış. Durumu evden ayrılmalarının ardından farkettik\" dedi. \'KEFEN PARAMIZI ÇALDILAR\' Ayşe Atagün ise çalınan miktarın bir kısmının kefen parası olduğunu belirtip, \"Bu kadar vicdansızlık olur mu\' diyerek, iki dolandırıcını yakalanıp, hakettikleri cezaları almasıı istedi.