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(Görüntülü) Kore gazisi toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, akciğer kanseri tedavisi gören Kore gazisi 86 yaşındaki Mustafa Özbayram, yaşamını yitirdi

10 Ağustos 2018 14:07

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, akciğer kanseri tedavisi gören Kore gazisi 86 yaşındaki Mustafa Özbayram, yaşamını yitirdi. Özbayram, düzenlenen törenle toprağa verildi. Nazilli\'de yaşayan, akciğer kanseri tedavisi gören evli ve iki çocuk babası Kore gazisi Mustafa Özbayram, geçen çarşamba akşamı yaşamını yitirdi. Özbayram için Koca Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Dün (perşembe) öğlende kılınan namazın ardından Mustafa Özbayram\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarına alınıp, cenaze aracına taşındı. Eğriboyun Mezarlığı\'na getirilen cenaze, buradaki Gaziler Kabristanı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakam Vekili Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, merhumun iki oğlu ile yakınlarının da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup katıldı.

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