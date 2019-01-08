(Görüntülü) Köpek saldırısında dehşeti yaşadılar

Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) Antalya\'nın Elmalı ve Alanya ilçelerinde birer hafta arayla köpek saldırısına uğrayan Metehan Yalman (8) ve Fatma Sarı (67), aynı hastane odasında tedavi görüyor. İkiliden Metehan üç köpeğin saldırısı nedeniyle bacaklarından ağır yaralanırken, iki köpeğin saldırdığı Fatma Sarı\'nın ise kafa derisi iki yerden koptu. Elmalı ilçesinde ilkokul 2\'ncisi sınıf öğrencisi Metehan Yalman, geçen hafta amcasının evine giderken komşularına ait 3 köpeğin saldırısına uğradı. Metehan\'ı iki bacağından ısıran köpekler, yere düşürdü. Bir yandan bağırıp yardım isteyen diğer yandan köpeklerle mücadele eden Metehan, çığlıklar üzerine gelen komşuları tarafından kurtarıldı. Metehan, yakınları tarafından Elmalı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Buradaki müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Metehan Yalman\'ın bacaklarında doku kaybı tespit edildi. Antibiyotik tedavisi ve kuduz aşısı programına alınan Metahan\'a, doku nakli yapılacak. \'YERE DÜŞTÜM ISIRMAYA DEVAM ETTİLER\' Ameliyat için gün sayan Metehan, yaşadığı korkuyu üzerinden atmak ve unutmak için hastane odasında sürekli kitap okuyor, internetten çok sevdiği araba yarışlarını izliyor. Yaşadıklarını sesi titreyerek anlatan Metehan, \"Bir anda üzerime atladılar. Üçü de komşumuza ait köpekler. Neden saldırdılar anlamadım. Yere düştüm ve ısırmaya devam ettiler. İki bacağımda derin yaralar var. Aşı programından sonra ameliyatla doku nakli yapılacak\" dedi. Baba Ramazan Yalman ise oğlunun bir an önce iyileşmesi için uğraştıklarını, köpek sahipleri hakkında da şikayetçi olacaklarını kaydetti. TORUNUNU ALMAYA GİDİYORDU Alanya ilçesinde oturan Fatma Sarı da iki hafta önce Metehan gibi komşu köpeği dehşeti yaşadı. Fatma Sarı, görme engelli kızı Gülsüm Teke ile okuldan gelen torunu Melek\'i (11) almak için evinden çıktı. Servisten inen torununu alıp dönüşe geçen Fatma Sarı ve kızına, komşusuna ait 2 köpek saldırdı. Küçük Melek kaçıp kendini kurtarırken, anne ve kızı yere düşüren köpekler, çığlıklar üzerine gelenler tarafından uzaklaştırıldı. Gülsüm Teke, düşmeye bağlı aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanırken, köpeklerin ısırdığı Fatma Sarı\'nın kafa derisi yüzüldü. Alanya\'da bir hastanede tedavisi yapılan Gülsüm Teke taburcu edilirken, Fatma Sarı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Başından kopan 2 parça saçlı deri yerine dikilen Sarı, kuduz programına alındı. Yaşadığı dehşeti anlatırken komşularından da şikayetçi olduğunu belirten Fatma Sarı, bir yandan taburcu olmayı beklerken, diğer yandan oda arkadaşı Metehan\'a moral veriyor. BACAĞINA YAMA YAPILACAK Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Uzm. Dr. Asım Uslu, iki hastayı takip ettiklerini söyledi. Metehan Yalman\'ın sol bacağında çok derin yaralar ve doku kaybı olduğunu, sol dizini de tendon yaralanması nedeniyle açamadığını belirten Dr. Uslu, \"Antibiyotik tedavisi ile kuduz aşısı programı uyguluyoruz. Ameliyatı erken dönemde yapamadık çünkü enfekte olabilirdi. Bir süre bekleyeceğiz. Enfeksiyon gelişmezse ortopedist arkadaşlarla dizini açması için operasyon yapacağız. Bacağındaki doku kaybını da yama yaparak kapatacağız\" dedi. Fatma Sarı\'nın kopan iki parça saç derisini yerine diktiklerini anlatan Uzm. Dr. Asım Uslu, hastanın durumunun gayet iyi olduğunu ve önümüzdeki günlerde taburcu edeceklerini söyledi.