(Görüntülü) Köpeğin getirdiği bebek cesedine otopsi yapıldı (2)

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde bir köpeğin ağzıyla tutarak getirdiği tespit edilen erkek bebek cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsisi tamamlandı. Göbek bağının kesilmemesi nedeniyle bebeğin doğumdan hemen sonra terk edildiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. ​Olay, dün saat 07.00 sıralarında Atatürk Mahallesi\'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde iş yerlerinin çöplerini temizleyen belediyenin temizlik işçileri, bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı. İşçiler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bir sokak köpeğinin, bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığı görüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından minik bebeğin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Adli Tıp\'ta bebeğin otopsi işlemleri tamamlandı. Otopside, bebeğin göbek bağının kesilmemiş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, henüz kurumdan cenazesi teslim alınmayan bebeğin doğumdan hemen sonra terk edildiği ihtimali üzerinde duruyor.