(Görüntülü) KOOPERATİFİN BORÇ ÇIKARDIĞI İDDİASI

Haber- Kamera Mesut MADANBURDUR, (DHA) - BURDUR\'un Tefenni ilçesinde oturan Muharrem Salman (62) ilgisi olmamasına rağmen SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Gölhisar Şubesi\'nden kendisine borç çıkarıldığını iddia etti. Salman, borca itiraz ettiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Tefenni\'ye bağlı Hasanpaşa köyünde oturan Muharrem Salman, SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Gölhisar Şubesi\'nden yonca tohumu aldığı ve 915 liralık borçlu olduğuna dair ödeme bildirimi geldiğini belirterek, Ömrümde Gölhisar\'a gitmedim. Çiftçiliği de geçen yıl bıraktım. Hiçbir zirai faaliyetim yok. Pancar Kooperatifi\'nden gelen ödeme bildirimiyle şoke oldum. 915 lira borç çıkarmışlar. Borca itiraz ettim dedi. Kooperatife gittiğinde orada bulunan bazı çiftçilerin kendilerine daha büyük borçlar çıkarıldığını söylediğini iddia eden Muharrem Salman, sorumlulardan şikayetçi olduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.