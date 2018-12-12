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Spor

(Görüntülü) Konyasporlu futbolcular imza gününde öğrencilerle bir araya geldi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - ATİKER Konyasporlu Adis Jahovic, Petar Filipovic ve Mücahit Can Akçay öğrencilerler imza gününde bir araya geldi

12 Aralık 2018 19:13

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -



ATİKER Konyasporlu Adis Jahovic, Petar Filipovic ve Mücahit Can Akçay öğrencilerler imza gününde bir araya geldi.

Özel Şehir Koleji\'nin hazırladığı imza töreninde futbolcular, öğrenciler tarafından meşalelerle karşılandı. Öğrenciler salona giren futbolculara tezahüratlarla destek verdi. En çok ilgiyi golcü oyuncu Adis Jahovic gördü. İmza töreni öncesi konuşma yapan Jahovic öğrencileri Türkçe selamladı. Adis Jahovic genç taraftarlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Futbolcular daha sonra öğrencilerin formalarını imzaladı.

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