(Görüntülü) Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti. Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ile devam etti. Antrenman topla oyun ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Öte yandan tedavisine devam edilen Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Yevhen Opanasenko ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antrenman sonrasında oyuncular ve teknik ekibe tatlı ikramında bulunuldu.