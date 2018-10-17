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Spor

(Görüntülü) Konyaspor'da Rizespor hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

17 Ekim 2018 01:42

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor\'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5\'e 2 ve arttırmalı koşu çalışması ile devam eden anterman turnuva maçlarıyla sona erdi. Antrenmana apandisit ameliyatı olan Ali Turan ve milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

 

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