(Görüntülü) Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.



Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray\'a konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman Fahrudin Ömerovic, Turgay Altay, Alper Aşçı, Arda Keskin yönetiminde yapıldı. Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay bir süre fizyoterapist yönetiminde yürüyüş yaptıktan sonra tesislere geçerek çalışmasına devam etti. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Oyuncular, çıkış koşuları ve topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.