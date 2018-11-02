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Spor

(Görüntülü) Konyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

02 Kasım 2018 00:33

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında deplasmanda Kahramanmaraşspor\'a 3-0 mağlup olarak kupaya erken veda eden yeşil beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 11\'inci haftasında 5 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Kahramanmaraşspor karşısında forma giyen oyuncular yenileme çalışması ile aktif dinlenme yaptı. Diğer oyuncular koşu, pas çalışması ve 5’e 2 ile başlayan antrenmanı topla oyun ve çift kale maç ile tamamladı.

 

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