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Spor

(Görüntülü) Konyaspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK  KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

07 Kasım 2018 00:48

Tolga YANIK  KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Spor Toto Süper Lig?in 12\'nci haftasında sahasında MKE Ankaragücü?nü konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ve Jens Jonsson katılmadı. Antrenmanda dün akşam Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11?in de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Kalan oyuncular koşu, topla yapılan ısınma hareketleri, dar alanda top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. 

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