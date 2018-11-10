(Görüntülü) Konyaspor-Ankaragücü maçına Atatürk imzası

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 80\'inci yıl dönümü nedeniyle Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzasını taşıyan forma ile MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı. Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü\'nü konuk etti. Maç gününün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıldönümüne denk gelmesi üzerine Atiker Konyaspor, kolunda Atatürk fotoğrafı ve imzası ile MKE Ankaragücü ise formasının göğüs kısmında Atatürk imzasıyla sahaya çıktı. Takımların bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftar grupları da tribünlerde Atatürk posterleri açtı.