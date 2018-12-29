(Görüntülü) Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü (3) (RÖPORTAJ)

4 ÇOCUKTAN GERİYE AYAKKABILARI KALDI



Konya\'nın Karatay ilçesinde çıkan yangında, yaşamını yitiren, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 4 kardeşten geriye ayakkabıları kaldı. Yangın çıkan dairenin girişinde bulunan çocuklara ait ayakkabılar, görenlerin yüreklerini burktu.



\'ANNE YEMEK ALMAYA GİTMİŞ\'



Aynı binada oturan Fadime Kestek, çocukların evden çıkarılırken durumlarının kötü olduğunu söyledi. Kestek, \"Sabah ilacımı almak için kalktım. Bir bağrışma vardı. Sesler çatı katından geliyordu. Adam eşini dövüyor zannettim. Sonra komşular geldi, yukarıda yangın var siz de yanacaksınız aşağıya inin dediler. Çocukları aşağıya inerken gördüm. Kötüydüler. Komşumuzun bir tanesi çocuğu içerden alıp üzerine su döktü. Annesi yemek almak için aşevine gitmiş babası da işe gitmiş. Çocukların biri engelliydi. Suriye\'de olmuş. 4 çocuk da öldü. Annesi sobayı yakıp öyle gitmiş. Yangın da sobadan çıkmış\" dedi.



\'KAPIYII KIRIP ÇOCUKLARI ÇIKARMIŞLAR\'



Ailenin yakını olan Suriyeli Muhammed Elez ise, \"Babası işe, annesi de yemek almaya gitmiş. Çocuklar o sırada yatıyormuş. Anneleri sobayı yakıp gitmiş. Evden dumanlar çıkmış. Kapıyı kırıp çocukları dışarı çıkarmışlar. Çocuklar çok az nefes alıyormuş. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Orada da hayatını kaybetmişler \" diye konuştu.



OTOPSİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Öte yandan hayatını kaybeden 4 kardeşin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi\'ne getirildi. Cmhuriyet Savcısı tarafından yapılan otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Ailenin yakınlari ise hem evin önüne, hem de hastaneye akın etti.