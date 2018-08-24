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(Görüntülü) Konya'da kereste atölyesinde yangın (1)

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) - KONYA'da, kereste ve dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, metrelerce yükseldi

24 Ağustos 2018 21:31

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, kereste ve dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, metrelerce yükseldi. Yangın, atölyenin yanındaki iş yerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi\'ndeki Hasan Çınar\'a ait kereste ve dekorasyon atölyesinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle metrelerce yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Etrafı yoğun kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yandaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, havadan destek için helikopter istedi. İş yerini alevlerin kaplaması üzerine sinir krizi geçiren Hasan Çınar\'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yangını duyup, gelen kadın da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı kişilerin metrelerce yükselen alevleri izlediği görüldü. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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