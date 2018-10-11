(Görüntülü) KONYA FETÖ ABLASI, TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YAKALANDI

FETÖ ABLASI, TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YAKALANDI KONYA?da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün öğrenci evlerinde \'ev ablası\' olduğu ileri sürülen Hümeyra B.(30), tüp bebek tedavisi için geldiği bir tıp merkezinde yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ev kadını Hümeyra B., dün merkez Meram ilçesinde bir tıp merkezine gelerek tüp bebek tedavisi olmak için kayıt yaptırdı. Kayıt sistemini gören polis, Hümeyra B.\'nin FETÖ terör örgütü üyeliğinden arandığını belirledi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hümeyra B.\'yi tıp merkezinde gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen Hümeyra B.\'nin örgütün öğrenci evlerinde ?ev ablalığı? tabir edilen görev üstlendiği, örgütün \'Bylock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı ve kapatılan Bank Asya\' da hesabının olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan Hümeyra B.\'nin eşi Bilal B.\'nin de örgütün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yaptığı, hakkında örgüt üyeliğinden yasal işlem uygulandığı belirtildi. Görüntü Dökümü --------------------- - Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması - Genel ve detay Haber- Kamera Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))