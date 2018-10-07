(Görüntülü) KONYA 15 YILDIR SOKAK HAYVANLARINA BAKIYOR

Haber- Kamera Tolga YANIK KONYA DHA))15 YILDIR SOKAK HAYVANLARINA BAKIYOR KONYA\'nın Doğanhisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Rukiye Bağcı (59), gönüllü olarak 15 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. Bir hayvan sever tarafından kendisine verilen elektrikli bisikletiyle her sabah evinden yola çıkan Bağcı, kilometrelerce yol giderek hayvanlara yiyecek veriyor. Doğanhisar ilçesine 5 yıl önce yerleşen Rukiye Bağcı, her gün sokak sokak kilometrelerce dolaşıp, hayvanları yiyecek buluyor. Ardından bulduğu yiyecekleri farklı noktaları dağıtarak hayvanları besliyor. Sokak hayvanlarını besleyeme 15 yıl önce Konya kent merkezinde otururken başladığını belirten Bağcı, şunları söyledi 10 yıl boyunca Konya\'da gönüllü olarak hayvanlara baktım. Allah rızası için onlara sırtımda su taşıdım. Bulunduğum yerlerde kamyonlar hafriyat dökerlerdi. Yavru köpekler soğuktan korunmak için toprağı kazarlardı. Bazen kamyonlarda bilmeden üzerlerine hafriyat dökerlerdi. Bende o bölgeye \'dikkat burada yavrular köpekler var\' yazılı uyarıcı tabelalar taktırdım. ÇÖPLÜKTE BİLE YEMEK BULAMIYORUM Hayvanların çok aç olduğunu, çöplükte bile onlara yemek bulmakta zorlandığını belirten Bağcı, Çöplükte bile hiçbir şey yok. Köpekler, bize saldırdı diyorlar. Bu köpekler saldırmaz. Bunlar gariban. Bu yavruları, kutulara koyup buralara atıyorlar. Ben elimden geldiğince bakıyorum. Bazıları uyuz olmuş. İlaç alıp onlara verdim. Yavru köpekleri buralarda tilki yiyor. dedi. Ekonomik durumu iyi olmadığı için onlara yiyecek almakta zorlandığını ifade eden Bağcı, Benim imkanım yok. Eşimin az bir aylığı var. Onunla bir şeyler yapıyorum. Bazen fırından veresiye ekmek alıyorum. Bunlar süs eşyası değil. Bunlarında insanlar gibi hakkı, hukuku var. Bunun günahı var, vebali var. ?diye konuştu. MİLLETİN, DEVLETİN YAPMASI GEREKENİ BEN YAPIYORUM Hiçbir beklentisinin olmadan sokak hayvanlarına baktığını belirten Bağcı, yiyecek ve su koyduğu yerlerin yakınında yaşayan vatandaşlarında, hayvanları o bölgeye alıştırmaması için tepki gösterdiğini kaydetti. Bağcı, Suyu, yemeği; oraya koyma, buraya koyma diyorlar. Buralara alışmasın, diyorlar. Ben nereye koyayım. Nereye alışsın bunlar. Caddelerde, sokaklarda bunların. Bunlar zararlı yaratık olsa cenabı Allah bunları yaratmazdı. Dilsiz, ağızsız hayvanlar bunlar. Ben onlara Allah rızası için bakıyorum. Benim bunlardan bir çıkarım yok. Milletin, devletin yapması gerekeni ben yapıyorum. Bana cephe alıyorlar. Ellerinden gelse beni buralardan atacaklar. Ben ödül aldım; ama ödül alsan ne olacak. Sağ ol, var ol, diyen yok. Allah rızası için yapıyorum bunu. dedi. YEMEKLERİ GECE KOYUYORUM İnsanların tepkisinden çekindiği için yemek ve suları genellikle geceleri koyduğunu belirten Rukiye Bağcı, Bu hayvanların kısırlaştırılması lazım. Gideceğim çok yer var. Ben yemek ve suları genellikle gece koyuyorum. Eşimde soruyor bu saatte nerelere gidiyorsun diye. Ama ne yapayım. Yoksa bana kızıyorlar. Yemeği suyu bırakıp kaçıyorum. şeklinde konuştu. Bağcı, sokak hayvanlarını beslediği için özel bir üniversite tarafından da ödül aldığını belirtti.