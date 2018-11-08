(Görüntülü) Komiser yardımcısı Dicle, Çukurcalı çocuklara kick boks öğretiyor

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde 4 yıldır görev yapan komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu, mesai saatleri dışında çocuklara kick boks eğitimi veriyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, kick boks lisansı ve malzemeler dağıtılıyor. Irak\'ın sıfır noktasındaki Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elceoğlu, kick boks meraklısı ilçedeki çocuklar için yol gösterici oldu. Çukurca\'da 4 yıldır görev yapan Elceoğlu, gündüz ilçedeki huzur ve güvenliğin bozulmaması için çalışırken, akşamları da Çukurcalı çocuklara kick boks eğitimi veriyor. Elceoğlu, 4 ay boyunca çocuklara, kick boks tekniklerini öğretti. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 40 öğrenciye, lisans ve kick boks malzemeleri dağıtıldı. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu ve sporcular katıldı. HEDEF, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI Kaymakam Ayca, Çukurca Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan Dicle komiserin görevi dışında, boş zamanlarında ilçedeki çocuklara kick boks eğitimi verdiğini belirterek, \"Dicle komiseri tebrik ediyorum. Yaklaşık 4 aydır kick boks eğitimleri devam ediyor. Çocuklarımız çok güzel bir noktaya geldiler. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklarımıza lisanslar çıkarıldı. İnşallah yakın zamanda yapılacak olan ulusal yarışmalara katılacaklar ve kendilerinde güzel neticeler almalarını bekliyoruz. Çocuklarımız gerçekten yetenekli. Ellerinde tutulduğu zaman nelerin başarabildikleri bölgede görüyoruz. Bu proje kapsamında öncelikle Dicle komiser başta olmak üzere ilçe emniyet amirimize de verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz\" dedi. Komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu ise kursun açılmasında kendilerine destek veren kaymakam ve ilçe emniyet müdürüne teşekkür ederek, \"Bugün ilçe kaymakamımız ve ilçe emniyet müdürümüz çocuklara malzeme dağıtımında bulundular. Bizlere malzemede destek çıkan hayırsever arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu çocukların lisansları çıktı. Polis kulübü adı altında lisansları mevcut Çukurcalı çocuklarda oluşan kick boks kulübü oluşturuldu. Hepsinin lisansları mevcut. Artık tek hedefimiz Çukurcalı çocuklarımızın Antalya’da yapılacak olan Türkiye şampiyonluğunda derece almak. Benim onlara güvenim tam. Çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. Bir yerlere geleceklerine eminim\" diye konuştu.