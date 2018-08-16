(Görüntülü) Komi, aşçı ve pastacı çırağı kursiyerlerine sertifika

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, \'Haydi Gençler Geleceğe\' projesi kapsamında düzenlenen, garson - komi, aşçı ve pastacı çırağı kurslarını başarıyla tamamlayan, 18-29 yaş arası 48 gence sertifikaları dağıtıldı.

Cebelibereket Kültür Merkezi\'ndeki törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Metin Esen, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Belediye Başkan Yardımcısı Sehavet Arslankurt, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, İl Milli Eğitim Müdür Yarımcısı Basri Doğan, kursiyer öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, istihdama yönelik mesleki eğitim ve beceri kazandırma kurslarını içeren, \"Haydi Gençler Geleceğe 3\" isimli proje ile Osmaniye\'de özellikle göçle gelen, anne veya babasından ayrı yetişen ve kenar mahallelerde yaşamını sürdüren gençlere yönelik açılan kursların 12 ağustos\'ta sona erdiğini ifade etti. Müdür Gökduman, \"Kurs süresince piknik ve sinema etkinliği yapılmış, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından seminerler verilmiştir. Bu seminerlerle gençlerimiz kurs süresince sadece meslek edindirme eğitimleri almakla kalmayıp, aynı zamanda özgüvenlerinin artırılmasına ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca kurs süresince görevlilerimiz tarafından kursiyer aileleri ziyaret edilerek kursiyerlerimizin her an yanında olduğumuz hissi verilmiştir\" dedi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Gökduman, \"Herkesin bir hedefi olmalı. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyiniz. Hedefe ulaşmada size yolunuzu, aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir. Önünüze belki birçok engel çıkacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacaksınız. Başarılı olmak adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacak başarılı, mutlu ve özlemini çektiğiniz güzel bir yaşam süreceğinizi ümit ediyorum.\" diye konuştu. Daha sonra ise Vali Ömer Faruk Coşkun, kursiyer öğrencilere sertifikalarını dağıttı. Kurs öğretmenleri Yiğit Düzgün ve Selda Uzbay\'a da teşekkür plaketi veren Vali Coşkun, öğrencilere de hayatta başarılar diledi. Program, ikramların ardından sona erdi.