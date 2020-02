(Görüntülü) Kolon kanserini 5 dakikada saptayan ‘biyosensöre' ödül

İSTANBUL, (DHA)- Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “7Tepe Yeni Fikir Yarışması”nın kazananları belli oldu. Birincilik ödülüne kolon kanserini 5 dakikada saptayabilen ve erken tedavi sağlayan ‘Biyosensör’ projesiyle Emrah Ermert ve Üsame Doğan layık görüldü. Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (YUTTO), AR-GE faaliyetlerini insanlığın yararına ve Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik teknoloji ve ekonomik değere dönüştürmek amacıyla gerçekleştirdiği “7Tepe Yeni Fikir Yarışması” düzenlenen ödül töreniyle final yaptı. Yarışmada, Emrah Ermert Kolon Kanseri Tanı ve Taramasına Yönelik Biyosensör isimli projesiyle birincilik, Ata Kuzuimamlar ile Cihan Araçman teknoloji tabanlı araç vale hizmeti sunan Otolab projesiyle ikincilik, Çağlar Aksu, Esra Sendel ve Can Aksu’dan oluşan ekip ise Parkinson hastalarının yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen BraceHealth isimli projesiyle üçüncülük ödülünü aldı. Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda, gerçekleştirilen törende finale kalan 10 grup mobil uygulama, web platformu, sosyal girişim, tarım, gıda ve sağlık teknolojileri gibi birçok alanda iş fikirlerini jüriye sundu. Inventram CEO’su Cem Soysal, MİGROS CRO’su Mustafa Bartın, IYZICO CFO’su İlkay Düzgün, MNG Kargo CEO’su Boran Uzun, Melek Yatırımcı ve Danışman Ali Rıza Babaoğlan ve IDA Capital Yönetici Ortağı Cem Baytok’tan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda Emrah Ermert biyosensör isimli projesiyle birincilik ödülünün sahibi oldu. “BASİT KULLANIMLI, 5 DAKİKADA SONUÇ VEREN SİSTEM” Kolon kanserlerinin dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu dile getiren ‘7Tepe Yeni Fikir Yarışması’nın birincisi Emrah Ermert, çalışmaları devam eden projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ermert, geliştirmeyi planladıkları sensör ile henüz kansere dönüşmemiş adenomatöz polipleri ve erken dönem lokalize kanserleri saptayarak, tedavi etmenin mümkün olabileceğini söyledi. Hastalığın tedavisinde taramaların önemli yer tuttuğunu ifade eden Ermert, “Her gittiğimiz doktor da taramaların önemini ifade etti. Biz de kolon kanseri için Ar-Ge’ye başladık. 2016 yılından beri bu çalışmalara devam ediyoruz. Çok basit bir kullanımla 5 dakikada sonuç verebilen bir sistem üzerine çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bulut ağı sistemiyle hekimlerimize en uzak noktadan bile erişim sağlanabileceği bir raporlama sistemi üzerinde geliştiriyoruz. Erken evrede kanser türünü saptayıp, hızlıca tedavi edilmesini, erken evrede tespit edildiğinde yüzde 70-80’lere varan tedaviyi yakalamayı amaçlıyoruz” dedi. “YUTTO BÜTÜN İŞ FİKİRLERİNİN ARKASINDA DURUYOR” Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YUTTO) Müdürü Doç. Dr. Serkan Topaloğlu, üniversite sanayi iş birliği, fikri haklar, girişimcilik ve şirketleşme konularında bütün üniversiteye hizmet veren birim olarak çalıştıklarını dile getirdi. 35 iş fikri ile yaklaşık 75 girişimciye ulaştıklarının altını çizen Topaloğlu, “Uzun soluklu bir eğitim süreci oldu. Bu yaptığımız yarışma kazananı ya da kaybedeni olan bir yarışma değil. Dereceye girse de girmese de bütün iş fikirlerinin arkasında YUTTO olarak duruyoruz. Dünya çapında şirketlerde çalışan öğrencilerimiz var ‘neden dünya çapında şirketleri olan öğrencilerimiz olmasın?’ diye düşünüyoruz. Öğrencilerin cesur olmasını istiyorum. ‘Benim fikrim kötü’ diye düşünmemeleri gerekir. Her fikir çok kıymetli ancak önemli olan bunu hangi yoldan yapacağını bilmektir. Öğrenciler böyle imkanları kullanarak bizlerin kapılarını aşındırmalılar” ifadelerini kullandı. Topaloğlu, “Yeditepe Üniversitesi’nin patent sayıları ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Patent dosyası sayısı 255 olan ve 90 patent belgesi bulunan; çeşitli fonlardan destek alan 350’yi aşkın projeyi tamamlamış, bunlara ek olarak da 65 adet projeyi yürütmekte olan bir üniversiteyiz.” “YAPABİLECEĞİNİZE İNANIN” Girişimci ve yenilikçi fikirlerin üniversitelerde kök salmasının Türkiye’nin genel ekosistemi bakımından da çok kıymetli olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, “Girişimciler yapabileceklerine inanmalılar. Burada önemli olan şey 75 kişinin takımlar haline gelip, 35 fikirle buraya başvurarak girişimciliğin nasıl bir şey olduğunu, belirli kriterler ve eğitimlerle sonuç alabileceklerini yaşamaları ve öğrencilerimizin her birinin hür bir düşünce içerisinde yaptıkları her şeyi bir yere taşıyabileceklerine dair inançlarının gelişmesidir. Sadece bir fikrin ortaya çıkması sonuca ulaşmayı garanti etmiyor. Bütçe, planlama, ürünün iş planı içerisine oturtulmasıyla ve en zoru da burada bir jürinin önüne çıkıp ünlü CEO’ların önünde ‘ben fikrimin gerçekten arkasındayım’ diyebilmektir” dedi. “BİYOSENSÖR YÜZDE 98 ORANINDA İNSANLARA FAYDA SAĞLIYOR” Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan MNG Kargo CEO’su Boran Uzun, birinci olan fikrin yüzde 98 oranında insanlara fayda sağladığını vurguladı. Değerlendirmelerde dikkat edilen kriterleri dile getiren Uzun, “Genç arkadaşlarımızın bir sürü yeni fikirle gelip kendilerini tanıtmaları ve aktif olmaları çok hoşumuza gitti. ‘Takım ilerde bu işi büyütebilir mi?, ‘Problemleri çözmüşler mi? Çözüm bulup katkı sağlayabiliyorlar mı?, Pazara giriş stratejileri var mı? Fonlama ve yatırım da gerekli aksiyonları alabilirler mi?’ gibi kriterleri göz önünde bulundurduk. Rekabetle ilgili nasıl davranıyorlar, fikirleri bir iş modeli olacak ve büyütülecek halde mi bunların hepsini kriter olarak değerlendirdik ve değişik ağırlıklar vererek sonuca ulaştık. Birinci olan fikir çok büyük bir pazara ve soruna değiniyorlardı. Ellerinde hasta datası vardı ve çözümleri yüzde 98 oranında insanlara fayda sağlıyordu” diye konuştu.