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Dünya

(Görüntülü) Kolombiya'daki patlamada ölü sayısı 21'e yükseldi

Kolombiya (DHA) - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da General Santander Polis Akademisi'nin hedef alındığı bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi

18 Ocak 2019 12:40

Kolombiya (DHA) - Kolombiya\'nın başkenti Bogota\'da General Santander Polis Akademisi\'nin hedef alındığı bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21\'e yükseldi. 68 kişinin yaralandığı saldırı sonrası ülkede 3 gün yas ilan edildi. El Tiempo gazetesi, yaralılardan 10\'unun durumunun kritik olduğunu yazdı. Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, saldırının Jose Aldemar Rojas Rodriguez isimli bir kişi tarafından düzenlendiğini ve saldırıda 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını söyledi. DEVLET BAŞKANI IVAN DUQUE: TERÖR SALDIRISI Yapılan saldırının bir ‘terör saldırısı’ olduğunu belirten Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, “Bu saldırı silahsız gençler ve öğrencilerin olduğu bir eğitim merkezine düzenlendi. Saldırı sadece gençlere, polise veya güvenlik kuvvetlerine değil; tüm Kolombiyalılara düzenlendi. Bu cezasız kalmayacak” dedi.

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