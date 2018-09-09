(Görüntülü) Kokolet Vadisi'nde, 2 ton bal üretildi

Aytekin KALENDER/MURGUL (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Murgul ilçesinde, 500\'ün üzerinde farklı bitki türünü barındıran Kokolet Vadisi\'nde, 28 profesyonel arıcı, 2 ton dolayında kestane ve çiçek balı üretimi gerçekleştirdi. Murgul ilçesi Başköy ve Kabaca köylerinin de yer aldığı, 500 dolayında farklı bitki türüne sahip Kokolet Vadisi\'nde arıcılık geleneği yaşatılıyor. 60 yılı aşkın süredir babadan miras kalan geleneği sürdüren 28 arıcı, organik bal üretimi gerçekleştiriyor. 5 kilometrekarelik alanda yüzlerce kovanda kestane ve çiçek balı üreten arıcılar, bu yıl 2 ton dolayında rekolte elde etti. Verimli bir sezonu geride bırakan arıcılar, sağımı tamamladıkları balları satışa çıkardı. Kokolet Vadisi balları ilgi görüyor. Kokolet Vadisi\'nde arıcılık yapan Başköy Muhtarı Metin Başköy, ıhlamur, orman gülü, yaban mersini, karayemiş türü 500\'ün üzerinde bitki çeşidini barındıran vadilerinde bal üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek ballarının kaliteli olduğunu söyledi. Başköy, \"Biz Anzer balı ile yarış içerisindeyiz. Kesinlikle Anzer balından aşağı değiliz. Herkesin tadabileceği ve alabileceği fiyatlarla bal satıyoruz. Başköy, Kabaca ve Kokolet ballarımız çok kalitelidir. Biz bu bal üretimini nesilden nesile devam ettireceğiz\" dedi. \'ARICILIK, BABADAN MİRAS KALDI\' Akantaş Köyü Muhtarı Hüseyin Çelik Arslan da bölgedeki insanların enerjik ve çalışkan olmasının nedeninin kestane balı olduğunu belirterek \"Babadan miras arıcılık yapıyoruz. 60 yıllık bir mazimiz var. Arıcılık babamdan miras kaldı. Kokolet Vadisi ender vadilerden biri. Florası çok geniş ve kaliteli kestane balı yetişiyor. Arının en iyi serumu karayemiş çiçeğidir. Karayemişin şeker hastalığına karşı çok büyük faydası vardır. Bizim buradaki kestane balını bir arabanın antifrizi gibi düşünün. 30 derecelerde balımız donmuyor\" diye konuştu. \'EN İYİ BALI ÜRETİYORUZ\' İlker Turhan ise vadinin kestane balının anavatanı olduğunu belirterek, \"İnsanların her geçen gün bu bölgeye ve balımıza karşı merakı artıyor. Bu durum bizi daha fazla üretim yapmamıza zorluyor. Türkiye\'nin en iyi balını üretiyoruz. Bunu üniversite raporları da söylüyor. Bu konuda iddialıyız\" dedi.