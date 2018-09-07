(Görüntülü) Koçbaşını çöpe attıracak proje

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Teknokent\'te bulunan firma, çelik kapıları kısa sürede kesebilen bir kimyasal solüsyon geliştirdi.



ATA Teknokent\'te araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yapan ETT Elektronik Firması, baskınlarda koçbaşı ile kapı açan polisin işini rahatlatacak bir buluşa imza attı. Firma yöneticilerinden Hayrettin Sakcı, kimyasal solüsyonla kapıların kısa sürede kesilerek açıldığını belirtti. Polisin özellikle şafak vaktinde evlere yaptığı baskında koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girdiğini ifade eden Hayrettin Sakcı, “Bizim geliştirdiğimiz kimyasal solüsyonla bir çelik kapı kısa sürede kesilerek açılıyor. Sadece havai fişek ebadındaki solüsyon çakmakla yakılarak kesilecek noktaya tutuluyor. Geliştirdiğim solüsyona henüz bir isim koymadım. Polislerin önerisiyle birlikte bir isim verebilirim\" dedi.



Hayrettin Sakcı\'yı tebrik eden ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman, hedeflerinin bütün firmaları Ar-Ge yapar hale getirmek olduğunu söyledi. Teknokentlerin temelde üniversite-sanayi ve kamu işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini aktaran Doç. Dr. Ersin Karaman, “Burada oluşan bilgi birikimini, akademisyenlerin elde ettiği bilgi birikimi, deneyimini sanayi ve endüstriye, kamuya kazandırmak, kamuda ve endüstride oluşmuş deneyimi de üniversiteye aktarmak teknokentlerin en büyük hedefleridir. Üniversitelerden sadece dışa bilgi akışı olmuyor. Dışarıdan üniversitelere de deneyim aktarımı olur. Bunu yapabilmek için teknokentte firmalara gereken desteği veriyoruz. KOSGEB ya da TÜBİTAK\'tan proje geçirmiş olan firmalara kolaylık sağlıyoruz\" diye konuştu.