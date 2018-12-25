T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - IĞDIR'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı

25 Aralık 2018 17:51

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - IĞDIR\'ın Aralık ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez\'in (26) Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Bugün, Iğdır\'ın Aralık ilçesinde Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez\'in Kocaeli\'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak\'ta oturan ailesine acı haber verildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Emniyet Müdürü Turhan Aksoy ve askeri yetkililer, şehidin evine giderek annesi Ayşe Gitmez\'e oğlunun şehadetini bildirdi. 2 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk annesi Ayşe Gitmez, oğlunun şehit olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Şehidin bir kardeşinin de vatani görevini yaptığı öğrenilirken, eve Türk bayrakları asıldı. Bekar olan Yakup Gitmez\'in şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları evine gelerek, ailenin acısını paylaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol POLATDARICA Kocaeli DHAIĞDIR AralıkUzman Onbaşı Yakup GitmezKocaeli DarıcaBugün Iğdır AralıkKobraUzman Onbaşı Yakup Gitmez Kocaeli DarıcaOsmangazi Mahallesi Yağmur SokakKaymakamı Hasan Gözen Darıca Belediye Başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24