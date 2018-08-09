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(Görüntülü) Kocaeli'nde atık tesisinde yangın

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-BAŞİSKELE-DHA KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin açık alanında depolanan atıklar tutuştu

09 Ağustos 2018 14:40

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-BAŞİSKELE-DHA KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinin açık alanında depolanan atıklar tutuştu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, tesisin dış cephe kaplamaları zarar gördü. Yangın sabah saatlerinde, Başyiğit Caddesi\'nde bulunan bir atık bertaraf ve geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Açık alanda bulunan atıkların bilinmeyen bir nedenle alev almasıyla başlayan yangını gören tesis çalışanları itfaiyeyi aradı. Kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Bu arada tesiste çalışan işçiler güvenlik amacıyla tesis dışına çıkarıldı. Yangına müdahale eden ve dumandan etkilenen bazı tesis çalışanlarına ayran dağıtıldı. İtfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak yangını söndürdü. Yangın sırasında tesisin dış cephe kaplamaları yanarak hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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