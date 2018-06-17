(Görüntülü) Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - RAMAZAN Bayramı\'nın son gününde, TEM yolu ile D- 100 yolunun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yoğunluk meydana geldi. Bayramı memleketinde ve tatil bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul\'u Anadolu\'ya bağlayan köprü konumunda bulunan Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampası ve Hatipköy geçişleri ile Dilovası rampasında İstanbul yönüne doğru yoğunluk meydana geldi. İstanbul yönündeki yoğunluk nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sapanca\'dan İzmit\'e yaklaşık 1 saatte ulaştıklarını belirten Resul Arslan, \"Sapanca\'da, akrabalarımızın yanına bayram ziyaretine gittik. Yaklaşık 1 saatte İzmit\'e ulaştık. İstanbul\'a kaç saatte ulaşırız, bilemiyorum. Umarım, yollar açıktır\" dedi.