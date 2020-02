(Görüntülü) Kocaeli'de yangın faciası 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralı (2)

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - SURİYE\'de yaşanan savaştan 6 yıl önce kaçarak Kocaeli\'nin Körfez ilçesine yerleşen aile, yangında facia yaşadı. Anne ve babalarının Halep\'ten gelen amcalarını ziyarete gittiği sırada çıkan yangında alevlerin içerisinde mahsur kalan 6 yaşındaki İntizar ve 3 yaşındaki Esad ölürken, 16 yaşındaki Kader, 2 kardeşini de alarak kurtardı. Yaralanan 3 kardeş tedavi altına alındı. Anne Zehra Elido eve girdiğinde feryatlar ederek ağladı.

Olay saat 23.30 sıralarında, Körfez Cevher Dudayev Caddesi\'nde meydana geldi. Said Elido, Suriye\'den gelen kardeşini ziyaret etmek istedi. Said ve Zehra Elido çifti 16 ile 3 yaşları arasında olan 5 çocuklarını evde bırakarak ziyarete gitti. Sabah okula gidecek olan kardeşler yataklarında yatarken, iki katlı üst katı ahşap olan evde yangın çıktı. 16 yaşındaki Kader, kardeşleri İbrahim ve Mahammet\'i alarak merdivenlere çıktı. Kader yataklarında bulunan diğer kardeşlerini de kurtarmak isterken alevler evi sardı. Yardıma koşan komşuları merdivenlerde bulunan 3 kardeşi dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evi söndürmek için müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bu sırada eve gelen Said ve Zehra Elido çifti evde 2 çocuklarının daha bulunduğunu söyledi. Eve girildiğinde yataklarında 2 kardeşin cesediyle karşılaşıldı. İntizar ve Esad\'ın cenazeleri evden çıkarıldı. Polis olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından kardeşlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Bu sırada Said ve Zehra Elido çifti feryatlar ederek, sinir krizleri geçirdi. Yaralanan 3 kardeş kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

6 YIL ÖNCE SURİYE\'DEN GELDİLER

Halep\'te yaşadıkları yerlerin bombalanması üzerine Türkiye\'ye geldiklerini belirten Said Elido, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, okula gidecek çocuklarının erkenden uyuduğunu, bu sırada kendilerinin Halep\'ten gelen kardeşlerini ziyarete gittiklerini söyledi.

ANNE AĞLAYARAK EVİ GEZDİ

Anne Zehra Elido sabah yanan evlerine geldiğinde feryatlar ederek ağladı. Evin odalarına girerek çocuklarının yaşamını yitirdiği yere bakan Zehra Elido, gözyaşlarına boğuldu. Zehra Elido yakınlarının arasında evden çıkarıldı. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.