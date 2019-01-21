(Görüntülü) Kocaeli'de TEM'de zincirleme kaza: 1'i çocuk, 8 yaralı (2)

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA)- TEM yolu İzmit geçişinde aynı yöne giden ciple otomobil çarpıştı. Savrulan cipin takla attığı, otomobilin ise önündeki TIR\'a çarptığı kazada, 1\'i çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM yolu İzmit Bekirdere Rampası\'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Erdem Eynel yönetimindeki 34 KH 7635 plakalı cip ile Nuran Horasan yönetimindeki 34 VC 8931 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Savrulan cip takla atarken, otomobil ise önde giden İran uyruklu Hüseyin Donyamalıpour yönetimindeki 16873-27 İran plakalı TIR\'a çarptı. Kazada, ters dönen cipte sıkışan sürücü Erdem Eynel, Özgür Çağla Eynel ve Gülseren Gürler ile otomobil sürücüsü Nuran Horasan, yanındaki Burak Horasan, Hasan Yıldırım, Müzeyyen Yıldırım ve Buğrahan Horasan (7) yaralandı. Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte sıkışan 3 kişi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından karayolu, yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.