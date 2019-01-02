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(Görüntülü) Kocaeli'de kaçak kazıya 5 gözaltı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

02 Ocak 2019 15:31

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, Derince Geredeli Mahallesi Alacakese mevkiinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan A.C., F.R., A.Y., K.K. ve A.E. gözaltına alındı. 5 kişinin kazıda kullandıkları aletlere el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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