(Görüntülü) Kocaeli'de 104 bekçi yemin ederek göreve başladı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitimleri tamamlanan 104 mahalle ve çarşı bekçisi düzenlenen yemin töreniyle göreve başladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından eğitilen 104 mahalle ve çarşı bekçisinin yemin töreni Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi içerisindeki spor salonunda gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tümgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve bekçilerin aileleri katıldı. Göreve başlayan 104 mahalle bekçi haricinde, 96 bekçi adayının daha eğitimleri devam ediyor. Mahalle bekçilerinin tamamının göreve başlaması ile birlikte 9 ilçede toplam 200 bekçi görev yapacak. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, \"Çarşı ve mahalle bekçileri emniyet hizmetleri kapsamına alınmıştır. Mahalle ve sokaklarda yaşanabilecek olaylara anında müdahale etme, bölge vatandaşlarının şikayet ve taleplerini iletme görevini üstlenen bekçilerimiz asli görevlerini yapmak üzere sahaya çıkıyorlar. Yoğun olarak gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlemlerin alınmasında bekçiler önemli bir rol oynayacaktır. Bekçilerimiz önleyici kolluk hizmeti verecektir. Mahalle bekçilerimizi sosyal görevlerini de yerine getirecektir. Biz onlara gece kartalları diyoruz. Özveriyle görev yapacağınıza yürekten inanıyorum\" dedi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, \"Güvenlik hizmetleri en önemli hizmetlerin başında geliyor. Bir bölgede emniyet hizmetlerinde aksama varsa yaşamın düzenli bir şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Türkiye\'de de güvenlik hizmetlerimizi yürütmede teşkilatlarımız bu görevi almış olduğu sorumluluklar büyük bir ciddiyetle sürdürüyor. Kocaeli olarak bizlere 200 kişilik kadro tahsis edildi. Bugün itibariyle eğitimleri tamamlanan 104 mahalle ve çarşı bekçimiz göreve başlayacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından da Kocaeli\'de 200 mahalle ve çarşı bekçisi görev yapacak. Emniyet teşkilatımıza güç katacaktır. Gerektiğinde müdahale etme yetkisi var. Bu görevi yaparken temel hak ve özgürlüklere saygılı bir davranışla çalışmalarınızı sürdüreceksiniz\" diye konuştu. Eğitimlerini tamamlayan 104 bekçi yemin ederek göreve başladı. Göreve başlayan bekçilerin mutluluğuna ailelere de ortak oldu.